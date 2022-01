Vader en oudste zoon terecht voor klappen aan homovriendje jongste telg gezin: “Familie laat hem in de steek”

Kortrijk Justitie pakt winkeldie­ven harder aan: “Betrapt = onmiddel­lijk betalen, anders riskeer je vervolging”

De onmiddellijke inningen die al een tijdje bestaan voor inbreuken rond drugs, illegale wapens, fietsdiefstallen en overtredingen van de covidmaatregelen worden in ons land nu ook toegepast voor winkeldiefstallen. “Gedaan met de tijdrovende procedure van vroeger”, zegt justitieminister Vincent Van Quickenborne. “Wie betrapt wordt, betaalt onmiddellijk.” Als hij of zij solvabel is, natuurlijk. “We hopen dat het systeem daders afschrikt want winkeldiefstal is echt wel een dik probleem”, klinkt het bij vader en zoon Devos, uitbaters van een Proxy Delhaize in Kortrijk.

27 januari