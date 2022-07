Vader (38) slaat dochter nadat ze een praatje slaat met… een jongen

Het gezin was in november aangekomen in België en ook de kinderen probeerden zich sindsdien zo goed mogelijk aan te passen aan hun nieuw leven in Kortrijk. Maar toen het meisje, een jongedame, praatte met een jongen tijdens de ramadan, kon dat niet zijn voor haar vader. “Sindsdien had ze ambras met haar vader en broer”, zei het Openbaar Ministerie. “Haar vader gaf haar verschillende vuistslagen en gooide ze op de grond. Ze hield er enkele blauwe plekken aan over. Hij zei dat hij haar zou doden mocht ze nog eens met jongens praten.” Toen er op 18 juni opnieuw een felle ruzie uitbrak omdat ze nog maar eens met jongens had gesproken, vluchtte ze naar Brussel. Daar stapte ze naar de politie en deed haar verhaal.