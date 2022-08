Vaarwel 62 jaar oude behuizing, hallo nieuwbouw van 8,5 miljoen euro: Syntra West zet nog meer op nieuwste industriële technologieën in

KortrijkUitstekend nieuws voor Syntra West, waar een vergunning toegekend is voor een nieuwbouw van 8,5 miljoen euro. “Zodat het opleidingscentrum meer dan ooit een open leerplek kan worden met focus op de nieuwste technologieën voor onze industriële regio, in Kortrijk als economische hoofdstad van onze provincie”, zegt gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V). De bouw start binnenkort. Verwacht wordt dat de nieuwbouw instapklaar zal zijn tegen het najaar van 2024.

De door architectenbureau Gino Debruyne ontworpen nieuwbouw komt naast gebouw F op de campus op Hoog Kortrijk, met een voorgevel aan de kant van de Doorniksesteenweg, zodat Syntra West nog zichtbaarder wordt. Het toekennen van de bouwvergunning kende geen obstakels. “Er kwam geen enkel bezwaar binnen. Toch een uitzondering bij grote projecten, in tijden waar de banana’s (build absolutely nothing anywhere near anybody) de dienst uitmaken”, zegt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester).

Meest opvallend wordt een grote open ruimte op het gelijkvloers. “Waar straks innovatieve competenties centraal staan om onze industriële omgeving in gang te houden”, zegt Marie Van Looveren. Zij volgt binnen tien maanden Johan De Neve, zijn pensioen wenkt, als algemeen Syntra West directeur op. Meer dan ooit zal de focus gelegd worden op innovatieve technieken zoals mechanica, hydraulica, robotsturing, industriële automatisering en nog veel meer. Want dankzij middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) project UPSKILL, waarin de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen samen met de VDAB in opleidingsapparatuur investeert, is nu al state-of-the-art uitrusting gekocht voor het Training Lab Industrie 4.0.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de nieuwbouw © architectenbureau Gino Debruyne

160 zonnepanelen

De nieuwbouw krijgt verder zestien theorielokalen op de eerste verdieping en een ruimte voor trainingen in personenverzorging en vijftien theorieklassen op de tweede verdieping. Eveneens voorzien: een ondergrondse parking met 54 plaatsen, aandacht voor de huidige ventilatie- en isolatievereisten, de komst van 160 zonnepanelen om eigen energie op te wekken en het installeren van ‘oversized’ hemelwaterputten van 60.000 liter. En dan is er ook nog aandacht voor waterdoorlatende verhardingen, een ruime fietsparking en een uitbreiding van de bestaande cafetaria in het F-gebouw, als extra netwerkruimte ook.

Zodra de nieuwbouw af is, wordt aan de andere kant het A-gebouw gesloopt. Dat pand dateert uit 1960 en is het oudste campusdeel van Syntra West. Syntra West krijgt per jaar een kleine 3.000 cursisten over de vloer.

Quote We willen een veilig fietsnet­werk van bedrijven­park Evolis tot het Benelux- en Kennedy­park. Er is in dat kader ook een fietsbrug over de Benelux­laan nodig schepen Wout Maddens

Volledig scherm De nieuwbouwplannen, met aandacht voor de nieuwste industriële technologieën, werden maandagnamiddag ter plaatse toegelicht © Henk Deleu

Schepen Wout Maddens juicht de vernieuwing van de campus van Syntra West toe omdat het in een veel ruimer plaatje past. Zo is het de bedoeling om binnen het masterplan Hoog Kortrijk verbindende groenstructuren en fietsverbindingen te maken. “We willen een veilig fietsnetwerk van bedrijvenpark Evolis via de wijk Lange Munte naar de Vlasakker bij de universiteit Kulak en zo verder over de campussen van hogeschool Vives en Syntra richting het Benelux- en Kennedypark. Er is in dat kader liever vroeg dan laat ook nog de bouw van een fietsbrug over de Beneluxlaan nodig”, zegt Wout Maddens. “Die aanpak zal ook een rol spelen om de scholencampussen Syntra, Vives en Kulak te versterken en beter te verbinden, tot een One Campusmodel. En dan is er nog de Noord-Zuid-as tussen het treinstation en de watertoren ’t Hoge, heen en terug 6 kilometer. We willen van die as, die ook langs Syntra loopt, de komende jaren een nieuwe boulevard maken… de Champs-Elysées van Kortrijk. Niet omdat we een dikke nek hebben, wel omdat we gezond ambitieus zijn met onze stadsontwikkeling.”

Volledig scherm Marie Van Looveren aan het woord. Zij volgt binnen tien maanden Johan De Neve op, als algemeen directeur van Syntra © Henk Deleu

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de nieuwbouw © architectenbureau Gino Debruyne

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.