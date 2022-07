Ute (26) opent Sandwicherie in winkelwandelgebied, smul er van heerlijke belegde broodjes en veel meer

“Mensen die hier de voorbije dagen passeerden en de inrichtingswerken van Sandwicherie zagen, vertelden me vaak dat het winkelwandelgebied deze zaak echt wel nodig heeft. Wat mijn overtuiging sterkt, want het idee zat al langer in ons hoofd”, vertelt Louis Gürke. In Sandwicherie kan je terecht voor allerlei belegde broodjes, croques, (afhaal)koffie, wraps, panini’s, worstenbroodjes, slaatjes… “En op een mooie zomerdag gaan we hier bijvoorbeeld ook wel eens een Spaans ontbijtje serveren. Je kan wat je bestelt meenemen of er hier van genieten. We hebben acht barstoeltjes binnen en een terras buiten”, zegt Louis Gürke.