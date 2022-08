Uren geduld oefenen voor foto met Camille in winkelcentrum K: “Tijd doden door telkens weer al haar fantastische liedjes te beluisteren”

Kortrijk/Wevelgem/LeuvenMet vele honderden waren ze, de fans van Camille die donderdagochtend naar een meet & greet met CAMILLE afzakten, in winkelcentrum K. Zelfs tot ver buiten onze provincie, zoals Nathalie Haspeslagh (38) uit Leuven, die al kort na 6 uur ’s morgens in Kortrijk was, bijna vier uur op voorhand. “Ik nam er speciaal verlof voor, gelukkig kon ik een collega wisselen op het werk.”

CAMILLE pakt met haar tweede album ‘SOS’ uit en dat zal iedereen geweten hebben. De belichaming van de Vlaamse showbizz, met vijf uitverkochte Lotto Arena’s dit najaar, lanceert een groots opgezette meet & greet in Vlaanderen om haar nieuw album te lanceren. De 21-jarige popster trok donderdagochtend naar het winkelcentrum K in Kortrijk, om er van 10 tot 11 uur op de foto te gaan met haar vele fans. Eén voorwaarde, je moest eerst haar nieuwe album, prijs 17 euro, bij de stand van MediaMarkt kopen. Geen probleem, want er zakten honderden fans naar K af. En die schare fans wordt steeds groter. Uit Brugge, Leuven, Zonhoven… van overal trokken ze naar winkelcentrum K. “Camille kan geweldig zingen, ze heeft een fantastische persoonlijkheid, is altijd vriendelijk en maakt steeds tijd voor haar fans”, vertelt Nathalie Haspeslagh.

De Leuvense stond met acht vriendinnen te wachten op de komst van Camille. Ze leerden elkaar kennen tijdens eerdere optredens en meet & greets van Camille. “We zijn heel fanatiek, we volgen haar deze zomer soms meerdere keren per week. Omdat we het fijn vinden ook om haar te zien groeien, want het is een meisje dat niet zo lang geleden nog aan het begin van haar carrière stond. Geen Tranen Meer Over, In De Regen, Diamant, Vechter… we vinden al haar liedjes top. Het nieuwe album is fantastisch”, vertelt Elke Bruneel (24) uit Gullegem.

Volledig scherm Deze fans leerden elkaar kennen op eerdere meet & greets en optredens en trekken er nu samen op uit: Louka (9) en Miley Aggerick (13) uit Beernem, Elien Braekevelt (23) uit Lendelede, Amélie Boerjan (13) en Barbara Robaey (37) uit Torhout, An Cools (20) uit Brugge, Elke Bruneel (24) uit Gullegem, Mirthe Poel (23) uit Zonhoven en Nathalie Haspeslagh (38) uit Leuven © Henk Deleu

Nathalie Haspeslagh was er donderdagochtend als eerste, om 6.23 uur al. Dat was heel vroeg. “Ik heb de tijd gedood door naar al haar liedjes te luisteren en ze ondertussen verder uit het hoofd te leren”, glimlacht de Leuvense. Bijna vier uur later volgde een luid applaus, toen Camille op de eerste verdieping van het winkelcentrum haar opwachting maakte. Camille Dhont is trouwens vooral ‘van ons’, want de razend populaire popster komt uit onze streek. Dat vindt ook Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), die Camille verwelkomde in K en een exemplaar van het nieuwe album in ontvangst nam.

Volledig scherm lange rijen in winkelcentrum K © Henk Deleu

Quote Kortrijk is een stad van feestvier­ders, maar ook een stad waar hard gewerkt wordt. Camille belichaamt die ingesteld­heid. Ik vind ze hartelijk, sympathiek, toeganke­lijk én zeer professio­neel burgemeester Ruth Vandenberghe

“We zijn supertrots op haar. Camille is van Wevelgem, in de regio Kortrijk. Ik wil graag eens afspreken met Camille, zodat ze Kortrijk nog beter kan leren kennen. Ik bewonder haar. Ze maakt andere mensen blij en werkt daar hard voor. Kortrijk is een stad van feestvierders én een stad waar hard gewerkt wordt. Camille belichaamt die ingesteldheid. Ik vind ze hartelijk, sympathiek, toegankelijk en zeer professioneel”, zegt Ruth Vandenberghe.

Volledig scherm Geduld loont! Na bijna vier uur wachten kan Nathalie Haspeslagh op de foto met Camille © Henk Deleu

Camille zelf was onder de indruk, een beetje verlegen zelfs, van alle aandacht die ze kreeg in de K. “Ik had eerst superveel stress, maar ik ben superblij dat jullie hier allemaal zijn”, vertelde ze. Haar nieuwe album ’SOS’ omvat catchy popsongs met dansbare pop en latino-klanken, maar ook met een gevoelige snaar. Naast haar hits Vuurwerk, Diamant en Geen Tranen Meer Over staan er tien nieuwe nummers op, waaronder de nieuwe singles Kleur, eveneens de nieuwe begingeneriek van de televisieserie Familie op VTM, en In De Regen.

Nog dit voor de fans: de door de huisfotograaf van K genomen foto’s zullen terug te vinden zijn op de Facebookpagina van het winkelcentrum.

