Universiteit Kulak brengt Night Sky Cinema op Hoog Kortrijk

“Er is een vroege zomer, met zwoele temperaturen en lange avonden. Geen betere manier om te genieten van een filmavond in openlucht”, zegt Kulak-woordvoerster Petra Huyst. De Kulak-Weide aan de Sabbelaan 53 vormt morgen dinsdag het decor voor de Night Sky Cinema. Words on Bathroom Walls staat op het programma. Dat is een romantische coming of age film uit 2020, van Thor Freudenthal en met acteurs zoals Andy Garcia, Charlie Plummer en Taylor Russell. De film draait rond Adam, een tiener die aan schizofrenie lijdt. De weide is vanaf 21 uur gratis toegankelijk, de film begint om 21.45 uur. Je mag gerust een stoeltje en/of dekentje meebrengen.