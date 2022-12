Ultimate Contest voor het eerst in Kortrijk Xpo: “Hopen op 2.000 toeschouwers”

Ultimate Contest ging de afgelopen jaren telkens door in de Porseleinhallen in Wevelgem. “In het voorjaar van dit jaar organiseerden we het voor het eerst in de evenementenhal Depart”, zegt Conchita Herman van Team Bushido. “Toen werden we benaderd door de schepen van Sport in Kortrijk die ook aanwezig was. Ze wilden graag hebben dat het evenement in de toekomst in Kortrijk doorging omdat we ook een Kortrijkse club zijn. Dankzij hun steun en financieel duwtje in de rug, kunnen we nu voor het eerst het evenement laten doorgaan in Kortrijk Xpo. Het wordt dus de grootste Ultimate Contest ooit, we hopen op zo’n 2.000 toeschouwers.” Ondertussen zijn al 220 VIP-tickets verkocht. “Zij kunnen tijdens de kampen ook genieten van een viergangenmenu.”