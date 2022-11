Uitvaartplanner Sereni houdt eerste kortfilmfestival over rouw en verlies in ons land, rouwexperte Barbara Raes cureert in Budascoop in Kortrijk

KortrijkNieuw in ons land: een kortfilmfestival om het taboe rond rouwen in onze maatschappij te doorbreken. Het initiatief van uitvaartplanner Sereni doet ook Kortrijk aan, op woensdag 9 november. Rouwexperte Barbara Raes stelt in Budascoop haar filmkeuze rond onverwerkt verdriet en ‘verstopte rouw’ voor.

Rouwen is ‘geprivatiseerd’ in onze maatschappij. Verdriet blijft vaak binnenskamers en we weten niet goed hoe er met elkaar over te praten. Sereni wil dit doorbreken met de kortfilmavonden, in een samenwerking met het online platform Kortfilm.be. “Het doel is om de dood betrekken in het leven. Film is het ideale medium om persoonlijke verhalen te vertellen, die herkenning oproepen en mensen met elkaar verbinden. De programma’s maken verlies en rouw bespreekbaar en vieren ook samenzijn en het leven”, zegt Sereni-CEO Bram Coussement.

Quote De programma’s van de kortfilm­avon­den maken verlies en rouw bespreek­baar en vieren ook het samenzijn en het leven Sereni-CEO Bram Coussement

Gastcurator in Kortrijk komende woensdag is Barbara Raes. “Het onverwerkte kleine of grote verdriet heeft vaak met een taboe te maken. Er zijn nog veel pijnlijke zaken onbespreekbaar in het Westen, waardoor het verdriet geen kant op kan en niets of niemand de leegte van je hart kan vullen. Hoe kan je dat helen”, geeft de rouwexperte vooraf mee.

Volledig scherm de affiche van de kortfilmavonden © Sereni/Kortfilm

Barbara Raes toont zes kortfilms in Budascoop: Goodbye Golovin van Mathieu Grimard, There Is Exactly Enough Time van Oskar Salomonowitz en Virgil Widrich, Love, Dad van Diane Cam Van Nguyen, Varen en de zon van Renate Raman en Joren Slaets, Give Up the Ghost van Zain Duraie en Watermelon Juice (Suc de Sindria) van Irene Moray.

De kortfilmavond in Budascoop in de Kapucijnenstraat vat om 20.15 uur aan. Napraten met gastcurator Barbara Raes kan vanaf 21.45 uur. Tickets kosten 10 euro.

