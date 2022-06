Uitstekend nieuws voor alle fans van Bar Amorse, populaire horecazaak mag op Buda Beach blijven

Kortrijk/Poperinge Amokmaker wil flat binnendrin­gen via regenpijp maar dondert naar beneden: “Schuim stond op zijn mond”

In de Kortrijksestraat in Kortrijk, niet ver van kruispunt De Menenpoort, is zaterdagavond een 35-jarige amokmaker opgepakt. Hij probeerde via de regenpijp aan de gevel een appartement binnen te dringen maar donderde naar beneden. Een getuige zag alles gebeuren.

15 juni