Uitbaters laten afvalberg achter in tapascafé: “Rattenkeutels tot in koelkasten en overal wormen”

Kortrijk / Menen Beelden tonen hoe Maserati wegscheurt van politie: E17 even afgesloten voor achtervol­ging, gestolen voertuig in Frankrijk in brand gestoken

Twee voortvluchtigen hebben zaterdag net over de Franse grens een sportwagen in brand gestoken na een achtervolging op Belgisch grondgebied. Dat bevestigt de federale politie. De Maserati - die enkele dagen eerder in Parijs gestolen was - kwam ter hoogte van Antwerpen in het vizier van de politie. Op het voertuig stonden gestolen nummerplaten.

