UGent en KU Leuven richten met Smart Operations and Maintenance in Industry nieuwe universitaire postgraduaat in

Bedrijven en organisaties krijgen meer en meer te maken met uitdagingen, maar ook met mogelijkheden die concepten en technologieën zoals digital twins, big data, virtual reality en Internet of Things (IoT) met zich meebrengen. De toepassingen en mogelijkheden breiden steeds meer en steeds sneller uit. Daar speelt Smart Operations and Maintenance in Industry op in. Cursisten zullen vanaf het academiejaar 2022-2023 afwisselend les kunnen volgen op KU Leuven campus Brugge en UGent campus Kortrijk. Om zich in de kernconcepten van de Industrie 4.0 te verdiepen. Het postgraduaat richt zich op pas afgestudeerde ingenieurs, ingenieurs in het werkveld en internationale ingenieursprofielen.