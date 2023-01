Twintigjarige drugskoerier krijgt 18 maanden

Kortrijk Kortrijk verwelkomt eerste Afghaans restaurant: “Kom traditione­le gerechten zoals Kofta gehaktbal­le­tjes proeven”

Waar vroeger het populair Thais restaurant Aroy in het winkelwandelgebied zat, is nu Afghan House geopend. Het is meteen het eerste Afghaans restaurant van Kortrijk. Wie zin heeft om een nieuwe en verrassende keuken te ontdekken, kan er traditionele gerechten proeven zoals Qabeli Palaw.

23 januari