Tweede Vlaams Belang raadslid stopt er mee: “Moe om in een circus te spelen”

Kortrijk Ziekenhuis AZ Groeninge opent koester­plek: “Geborgen plekje in de natuur, om te gedenken”

In de achtertuin van AZ Groeninge op Hoog Kortrijk is op dinsdag 21 juni een koesterplekje officieel geopend. Om wie er niet meer is, in alle rust te eren en te gedenken. Het idee is van hoofdverpleegkundige Koen Tousseyn. Het koesterplekje komt er op vraag van ouders van een sterrenkindje, van familieleden van een orgaandonor…

22 juni