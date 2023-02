Twee studenten lichtgewond nadat lithium-batterij ontploft in hogeschool VIVES: “Voelden trillingen tot andere kant van gebouw”

In het autotechnologisch centrum van hogeschool Vives in Kortrijk is dinsdagnamiddag een lithium-batterij ontploft. Twee studenten liepen hierbij lichte brandwonden in het gezicht op en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Tijdens de bluswerken ontplofte nog een tweede batterij.

Zo’n 150 studenten waren dinsdagnamiddag aan de slag in het autotechnologisch centrum van de hogeschool toen omstreeks 15 uur de lithium-batterij plots ontplofte in een lokaal op de tweede verdieping. Het hele gebouw werd meteen ontruimd terwijl er in de school zelf meteen geprobeerd werd om de batterij te blussen met behulp van een klassieke brandblusser. “We voelden de trillingen tot aan de andere kant van het gebouw”, aldus een docent.

Tweede ontploffing

“Toen wij ter plaatse kwamen, was iedereen gelukkig al buiten”, zegt brandweerofficier Stefaan Vanneste. “Toen wij aan het blussen waren, ontplofte nog een tweede batterij. Dat gebeurt wel vaker in zo’n geval, dus daar waren we ook op voorbereid.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. © Alexander Haezebrouck

“De batterijen werden initieel ondergedompeld in een bak met water. “Uit voorzorg zullen we dit ook met de andere batterijen doen”, aldus Vanneste. “De rook van zo’n batterij is extreem toxisch, dus er zal ook voldoende geventileerd moeten worden. En dat betekent dan weer dat de lokalen enkele dagen onbruikbaar zullen zijn.”

De oorzaak van de ontploffing is voorlopig nog onduidelijk. De lithium-batterijen worden gebruikt in racekarts, en waren aan het opladen. Tijdens de bluswerken was de Steenbakkersstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.

Volledig scherm De batterij werd enige tijd onder een stevige straal water gehouden. © Alexander Haezebrouck

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.