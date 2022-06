Twee nieuwe inspecteurs voor de politiezone Vlas

Kortrijk Buurtco­mité voert protest tegen detentie­huis op Hoog Kortrijk op met mogelijk juridische stappen, directie probeert te sussen: “We nodigen eerst alle omwonenden uit”

De boodschap eind mei dat het eerste detentiehuis van ons land in september opent in gewezen rusthuis Lichtendal op Hoog Kortrijk, schiet in het verkeerde keelgat van 800 omwonenden uit de onmiddellijke omgeving. Ze krijgen naar eigen zeggen nooit antwoorden op hun vragen. “We onderzoeken in overleg met juristen mogelijke juridische stappen, het evenwicht van een residentiële en onderwijsgerichte buurt wordt grondig verstoord”, klinkt het. Directrice Petra Colpaert vraagt geduld: “We gaan elk project met de buurt uitwerken.” Te laat, volgens het buurtcomité: “Ze blijven ons voor voldongen feiten stellen, dàt is net het probleem.”

9 juni