Twee motards betrokken bij ongeval op Kortrijkse ring: één in levensgevaar, andere vlucht weg

Rond 20.30 uur reden de twee motards op de mooie zomerse lente-avond langs de R8 vanuit Kuurne richting Heule. Door de ondergaande zon was het zicht wat belemmerd maar of dat een rol speelde, is nog onduidelijk. Net zoals niet duidelijk is hoe beide motorrijders met elkaar in aanrijding kwamen. In ieder geval bleef één van beiden enkele meters na de splitsing van de Ringlaan ter hoogte van bouwmaterialen en tegels Verhelst met zijn voorwiel onder de vangrail haperen. De tweewieler vloog evenwel nog tientallen meters verder. De tweede motorrijder belandde zelfs nog wat verder. Hij was er het ergst aan toe en kreeg de eerste zorgen van toegesnelde ambulanciers en een MUG-team toegediend. Hij verkeerde in levensgevaar. De andere motard wachtte de komst van de hulpdiensten niet af en zette het te voet op een lopen. Hij wordt door de politie opgespoord. Door het ongeval bleef de R8 tussen de Heirweg in Kuurne en de Izegemsestraat in Heule een hele tijd voor het verkeer afgesloten.