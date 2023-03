Twee maanden rijverbod na “wel 120 kilometer per uur” in Kortrijkse zone 30

Op 20 juni 2020 merkte de politie aan het Stationsplein in Kortrijk T.M. aan hoge snelheid op. Hij haalde auto’s aan de rechterkant in, verleende geen voorrang en bracht fietsers in gevaar. “Hij haalde wel 120 kilometer per uur in een zone 30”, zo noteerden de agenten in hun proces-verbaal nadat ze achter de automobilist waren aangereden. “Dat zal wel wat overdreven zijn”, aldus advocaat Filip De Reuse. “Hij bekent te snel te hebben gereden maar ik heb de indruk dat de agenten wat te fel reageerden. Eén van hen zei meerdere keren dat hij er voor zou zorgen dat hij een hele periode niet meer zou mogen autorijden.” De advocaat stelde zich ook wat vragen over de redelijke termijn. “Waarom heeft het bijna 3 jaar moeten duren vooraleer die zaak behandeld kon worden?”, vroeg hij zich af.