Twee maanden cel voor man (59) die aan de haal gaat met televisie van vrouw die hem onderdak geeft

Het slachtoffer uit Kortrijk bood de man in maart 2020 onderdak nadat hij dakloos was geworden. Maar lang duurde dat verhaal niet. Op 18 mei vertrok hij alweer, en nam haar televisietoestel mee. Dat televisietoestel verkocht hij later voor 350 euro. “Zij had zo’n 800 euro schulden bij mij”, vertelde hij tegen de rechter. “Altijd maar geld dat ik haar moest voorschieten om drugs te kopen. Maar ze betaalde nooit terug, daarom kregen we ruzie. Ik heb die televisie verkocht, maar daarmee had ik het geld nog niet terug dat ik haar had voorgeschoten.” De man is geen onbekende voor het gerecht, liep al 19 veroordelingen op en belandde eerder al in de cel. Voor deze feiten is de man nu veroordeeld tot twee maanden cel en 400 euro boete.