Twee jaar geleden stierven Maxim (22) en Arthur (21) op parking in Stuttgart, nu werken papa’s met de fiets de trip van hun zonen af: “We vertrekken op hun sterfdag, het wordt heel emotioneel”

Kortrijk Kamping Kitsch Club gaat los als wildste en geilste bevrij­dings­feest van ons land: “Pure adrenaline, het voelt als het einde van corona”

22 augustus 18.000 feestvierders dansten en dronken zaterdag het ons welbekende virus de vernieling in, op de grootste verkleedpartij van De Lage Landen. Totale ontlading, zo voelde het op de tiende editie van Kamping Kitsch Club in Kortrijk aan. Waar half ontblote en bezwete lijven tegen elkaar schuurden. Waar het motto ‘hoe marginaler, hoe beter’ was. Waar Hot Marijke, de bekendste sekswerker van België, haar borsten liet betasten. En waar zelfs Sinterklaas niet ontbrak: “Om al die stoute kindjes in de zak te stoppen”, vertelde de heilige man. Kamping Kitsch Club werd ‘s avonds door een hevig onweer getroffen, maar de fuifnummers gingen gewoon door in de modder.