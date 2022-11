Twee jaar cel voor mensenhandel in bakkerij: “Werknemers sliepen in muf zolderkamertje”

Kortrijk Ciro van pizzeria Sofia in Kortrijk best scorende van België op internatio­naal kampioen­schap pizza bakken in Napels

Ciro De Cicco is als de beste van ons land geëindigd, op het internationaal kampioenschap pizza bakken in Italië. De uit Napels afkomstige Ciro werkt in Sofia, een in Napolitaanse pizza’s gespecialiseerde pizzeria in Kortrijk.

