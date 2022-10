Twee jaar cel voor man (26) die voor maar liefst 230.000 euro mensen oplichtte: “Plots kregen ze berichtje van ‘zoon’ die om geld vroeg”

In het sms-bericht schreef de zogezegde zoon dat hij zijn gsm per ongeluk in de wasmachine had gestoken en dus geen betalingen kon doen via de app van zijn bank. Omdat hij dringend enkele betalingen moest doen, vroeg hij om dit snel te doen en gaf een rekeningnummer door. Een slachtoffer uit Kortrijk werd op 24 juli 2020 op deze manier opgelicht voor zo’n 2.300 euro. Toen ze merkte dat ze was opgelicht stapte ze meteen naar de politie. Tijdens het onderzoek kon de politie maar liefst 67 feiten linken aan één en dezelfde bende. Volgens het Openbaar Ministerie maakte de bende in totaal 230.000 euro winst. Telefonie-onderzoek bracht de speurders naar een adres in Turnhout waar de 26-jarige jongeman woonde. Tijdens een huiszoeking op 11 februari 2021 vonden de speurders de iPhone 5 terug vanwaar de berichten werden verstuurd.