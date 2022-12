Twee jaar cel voor ex-uitbater café Olympia in Kortrijk voor drugshandel

In 2012 belandde Patrick K. (67) uit Kortrijk, die vroeger ook nog nachtrestaurant De Camargue openhield, al eens in de cel. Dat gebeurde nadat er in zijn café een halve kilogramcocaïne en geld gevonden kon worden. Het leidde in 2014 tot een veroordeling voor de rechtbank.

Vandaag is Patrick K. aan een zuurstoffles en een rolstoel gekluisterd. Onder elektronisch toezicht zit hij wel in voorhechtenis. Een observatie aan zijn woning in Kortrijk maakte duidelijk dat het er een komen en gaan was van personen die vaak maar een heel kort bezoekje brachten. Een huiszoeking die volgde, leverde 100 gram cocaïne en 13.000 euro cash geld op. Volgens de openbare aanklager verkocht K. cocaïne. Zelf bleef hij ontkennen. “Ik hield de drugs gewoon bij voor Pedro M.”, beweerde hij. “Dat er regelmatig volk bij mij over de vloer kwam, was omdat ik heel lekkere biefstukken koop en verkoop. Het geld was van zwartwerk afkomstig.” Dat hij zelf drugs gebruikte, ontkende hij niet. “Maar nu is het gedaan, anders is hij ook zijn vrouw kwijt”, klonk het bij advocaat Jan Leysen.