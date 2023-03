Twee fietsendieven in Kortrijkse stationsomgeving opgepakt

TV Is ‘De Mol 2023’ een slagers­vrouw, een vastgoedma­ke­laar of een ex-scout? En waar is de 10e kandidaat?

Volgende week zondag, 19 maart, start het elfde seizoen van ‘De Mol’. Gastheer Gilles De Coster neemt dit jaar negen kandidaten mee naar Arizona - eentje minder dan normaal. Of er een tiende kandidaat is en hoe en wanneer die wordt geïntroduceerd, weten we nog niet. Wél zeker is dat ‘De Mol’ gespeeld wordt door een klassieke, zeer heterogene groep. Wij stellen iedereen voor, en gaan verder dan de spaarzame details die Gilles in ‘Café De Mol’ bekendmaakte.