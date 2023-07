Twee bestuurders gewond na botsing op kruispunt

Treinver­keer tussen Kortrijk en Menen hervat na onderbre­king door vastgere­den auto

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Menen is sinds 20.30 hervat, en dat in beide richtingen. Dat laat spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel weten nadat het treinverkeer eerder op de avond was stilgelegd omdat een auto zich had vastgereden op een overweg in Menen.