Turbo Alive Band zoekt nieuwe stem voor Johny

Het vertrek van Mario betekent niet het einde van de Turbo Alive Band, die sinds 2008 een eerbetoon brengt aan Johny Turbo en zijn oeuvre. Ze gaan door en speuren naar een nieuwe stem en frontman. “Johny mag nooit vergeten worden. We willen Ivan Carlier de eer blijven geven die hij verdient, hij is de grootste Kortrijkse artiest die er ooit was. De band zoekt niet iemand die Mario nabootst, maar iemand die op onze manier een ode brengt een Johny Turbo. Zijn muziek mag niet verloren gaan. De cd’s, de platen, de humor die op zijn muziek geschreven is, de teksten die fantastisch in elkaar zitten… Het is onze opdracht om alles aan de jeugd door te geven”, zegt Mario in een filmpje, opgenomen tijdens het optreden van de band op Sinksen, aan café Den Bras.