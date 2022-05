Tuinmarkt zet op eetbare planten en bloemen in

deerlijk/Kortrijk Rekrute­rings­be­drijf Applisqua­re verhuist naar Deerlijk: “IT-profielen uit Kosovo helpen ons de arbeids­krap­te in de sector het hoofd te bieden”

Rekruteringsbedrijf Applisquare is verhuisd van Kortrijk naar de Kleine Tapuitstraat in Deerlijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in de rekrutering van en zoektocht naar IT-profielen, en mikt vooral op bedrijven in West- en Oost-Vlaanderen. Omdat IT-profielen vaak moeilijk te vinden zijn, proberen zaakvoerders Charlotte Samain en Vanessa Alaj de tekorten op te vullen met IT-talent… uit Kosovo.

