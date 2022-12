Tuincentrum Famiflora week na politie-inval weer open: “Dit heeft ons véél geld gekost”

Estaimpuis Tuincen­trum Famiflora donderdag terug open

Het tuincentrum Famiflora in Estaimpuis, net over de grens in Henegouwen, mag donderdag de deuren opnieuw openen. Het tuincentrum was een week dicht nadat vorige week donderdag de politie het tuincentrum binnenviel en de ingangen verzegelde.

