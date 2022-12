Tuincentrum Famiflora donderdag terug open

Vorige week donderdagmorgen viel de politie binnen in het tuincentrum in Estaimpuis, net over de grens in Henegouwen. De inval kaderde in bouwovertredingen die begaan zijn en nog altijd niet in orde werden gebracht. Het gaat om een een uitbreiding van enkele duizenden vierkante meters die werd gerealiseerd waar onder andere de frituur is in gevestigd is, het ontbreken van een keuringsverslag voor de elektriciteit en de opvang van het water. Famiflora was sindsdien gesloten. “Totaal disproportioneel”, liet zaakvoerder Koen Vandenbussche al weten. De rechtbank in Doornik oordeelde woensdag dat de sluiting inderdaad onevenredig is. Famiflora opent donderdag om 13 uur opnieuw de deuren.