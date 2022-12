Trucker moet hevig niezen: vrachtwagen belandt in de berm naast de snelweg

Kortrijk Volg eerste United Spurs Awards show, met optreden van Green Onions

De Kortrijkse Sportprijzen zijn niet meer, tijd voor de eerste editie van de United Spurs Awards. De awardshow met presentator en wielerman Renaat Schotte is een must voor elke Kortrijkse sportliefhebber met zin in een feestje, want nadien is er een spetterend optreden van de populaire coverband Green Onions.

7 december