Trombose krijgt paaldanser Johan (63) niet klein: “Nadat ik ondersteboven aan de beugel van mijn ziekenhuisbed hing, mocht ik meteen naar huis”

Kortrijk Lize (31) schrijft boek en houdt expo over bodybuil­ding: “Het streven naar onbereikba­re perfectie, tot in het extreme, is fascine­rend”

Ze sleutelde bijna vijf jaar aan haar naar het klassieke Griekse beeld, de discuswerper, genoemde boek. Discobolus is nu af en fotografe Lize Rubens koppelt er meteen een expositie aan vast. “Het fascineert me hoe bodybuilders tot in het extreme grenzen opzoeken. En hoe ondraaglijk het is om voortdurend beoordeeld te worden op uiterlijk”, vertelt de Kortrijkzane.

12 december