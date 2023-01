Treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare onderbroken na aanrijding

Kortrijk / Harelbeke / Waregem Treinver­keer tussen Kortrijk en Waregem in beide richtingen onderbro­ken

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Waregem is sinds iets voor 8 uur in beide richtingen onderbroken. Er worden vervangbussen van De Lijn ingelegd. De onderbreking komt er door een persoonsaanrijding op het grondgebied van Waregem. De hele voormiddag was het treinverkeer volledig onderbroken. Vanaf 12.20 uur was er opnieuw treinverkeer mogelijk. “Maar er zijn natuurlijk nog de gebruikelijke gevolgsvertragingen op de spoorlijn", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. Dat gebeurde niet aan een overweg maar in vol spoor. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. Wie met vragen zit rond zelfmoord kan terecht op het gratis nummer 1813.

9 januari