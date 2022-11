Treinverkeer tussen Kortrijk en Izegem ruim drie uur verstoord door vermoedelijke aanrijding

Kortrijk Honderden bezoekers genieten van eerste WK-match in Kortrijk: “Als de Rode Duivels hun eerste match winnen, zal het pas echt losbarsten”

Waar enkele grote WK-dorpen in ons land de handdoek gegooid hebben, zoals in de Nekkerhal in Mechelen, blijven de initiatieven in Kortrijk overeind. De ticketverkoop voor KRTRK Qatar in stadshal Depart moet nog op gang komen, maar het WK Winterdorp naast de Sint-Maartenskerk heeft zijn start zondag alvast niet gemist, met enkele honderden bezoekers. En dat terwijl ook de rally 6 Uren van Kortrijk plaatsvond.

20 november