Treinverkeer onderbroken tussen Kortrijk en Waregem

Kortrijk Vijfde verdachte voor aanslag op justitiemi­nis­ter Van Quickenbor­ne in Nederland­se cel

In het onderzoek naar de bedreigingen en geplande aanslag op minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is in Nederland een vijfde verdachte opgepakt en aangehouden. Woensdag weten we of de man aan ons land uitgeleverd wordt. Ondertussen blijven de vier anderen alvast in de cel.

3 januari