Trein staat drie kwartier stil in Oudenaarde, omdat betogers op weg naar Brussel mondmasker weigeren

Marke / Pittem Scholier (16) kritiek na ongeval met bromfiets, ook vriendin (17) zwaarge­wond

In de Baliestraat in Marke bij Kortrijk is dinsdag rond 8.30 uur een 16-jarige jongen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met zijn bromfiets. De tiener uit Pittem was samen met zijn vriendin onderweg naar school. Toen hij wilde indraaien, kon een bestelwagen een botsing niet meer vermijden.

16 november