Trajectcontrole op Doornikserijksweg werkt na twee jaar eindelijk, al meteen 100 pv’s

Rollegem Patrick en Dorty stoppen na 32 jaar met buurtwin­kel­tje Mouton: “Geen zorgen, zaak wordt overnomen”

30 november 32 jaar stonden ze achter de toonbank van kruidenierswinkel Mouton in Rollegem, maar maandag hebben Patrick Mouton (62) en Dorty Herpoel (52) de laatste eieren en shampooflessen gescand. “Nu gaan we genieten van het leven, want we hebben jarenlang zeven dagen op zeven gewerkt, van ‘s morgens tot ‘s avonds.”