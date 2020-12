Trajectcontrole op Doornikserijksweg in Bellegem werkt na twee jaar eindelijk en levert al meteen 200 pv’s op, Rekkemsestraat in Marke volgt in januari 2021

Bellegem/KooigemDe wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een trajectcontrole van 3,2 kilometer op de Doornikserijksweg (N50) tussen Bellegem en Kooigem is na goed twee jaar alsnog operationeel. Meteen met resultaat trouwens, want sinds de activering op zondag 29 november werd de kaap van honderd uitgeschreven pv’s voor te snel rijden al gerond. Dat meldt federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die de forcing voerde. De stad voorziet er nu nog tijdelijke verkeersborden, met een extra waarschuwing voor de trajectcontrole. Er wordt trouwens ook een trajectcontrole in de Rekkemsestraat in Marke geactiveerd. Dat zal wellicht in januari zijn.

De boetes op de trajectcontrole worden niet uitbetaald aan de stad Kortrijk, maar aan het nationaal verkeersveiligheidsfonds, dat projecten rond verkeersveiligheid ondersteunt.

De trajectcontrole met ANPR-camera’s bevindt zich tussen het Bellegems Friethuisje en de onderneming Pinastoli Reining Horses in Kooigem. De eerste trajectcontrole in Groot-Kortrijk is bewust daar ingericht. De beslissing kwam er na een tragisch verkeersongeval in de zomer van 2018. Een voertuig dat 110 kilometer per uur reed op een plaats waar er maar 70 kilometer per uur is toegestaan, raakte een middengeleider en kon door de hoge snelheid niet meer op de rijbaan blijven. In de wagen zaten een vader, een moeder en vier kinderen. De vader en een kind van 6 jaar overleefden de klap niet. Twee andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Het ongeval bracht de cijfers op de N50 op 40 verkeersongevallen in vijf jaar, waarvan de helft met gewonden.

Een archiefbeeld van het tragisch ongeval tijdens de zomer van 2018

De acht slimme camera’s fotograferen aan beide kanten van het traject in beide rijrichtingen voertuigen. Wie op het traject gemiddeld te snel rijdt, krijgt een boete. De camera’s werden geplaatst en geijkt door Proximus-Trafiroad, in samenwerking met de stad Kortrijk. De opstart was in november 2018 voorzien, wat niet lukte.

Want daarna was heel lang wachten op de aansluiting en correcte configuratie van die acht ANPR-camera’s op het nieuwe nationale platform ANPR Management System (AMS) van de federale politie. Dit complexe platform koppelt de camera’s aan de politionele databanken, beschermt de verzamelde persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de ingelezen nummerplaten verwerkt kunnen worden. Om finaal verkeersovertredingen op te maken en boetes uit te sturen. Over het hele land staan verschillende installaties met ANPR-camera’s te wachten om aangesloten te worden op dat federale platform.

Er werd nu op vraag van minister Van Quickenborne een projectbeheerder aangesteld om uit te zoeken wat er moest gebeuren om de camera’s aan te sluiten. Amper één maand later is het zover en kon de eerste trajectcontrole worden geactiveerd. Er wordt nu gekeken om ook de andere wachtende projecten snel aan te sluiten.

Federaal minister Vincent Van Quickenborne: “Fantastisch werk van de federale politie om de activering mogelijk te maken. Vanuit mijn ervaring als burgemeester kaartte ik dit vastgelopen dossier onmiddellijk aan bij mijn aantreden als minister. Door een goede samenwerking tussen de lokale politiezone Vlas - die de kennis van het terrein had - en de federale politie - die de software en het platform moesten uitrollen - zijn de laatste obstakels snel en kordaat weggewerkt. In amper één maand tijd is een moeilijk dossier opgelost. Meer van dat!”, aldus de minister. Ook burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) zijn in hun nopjes. De trajectcontrole in de Doornikserijksweg kostte 139.000 euro.

In het voorjaar van 2021 wordt een tweede trajectcontrole geactiveerd, in Marke op een strook van 1,4 kilometer tussen de Rekkemsestraat 15 en de Rekkemsestraat 283. Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA kiest voor de Rekkemsestraat omdat daar de voorbije vijf jaar twaalf ongevallen gebeurd zijn. Die trajectcontrole kost 162.667,37 euro. Ook hier is de hoofdaannemer Proximus-Trafiroad.