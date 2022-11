Tot twee jaar cel voor duo na stelen katalysatoren uit auto’s

In oktober vorig jaar gingen dieven in enkele dagen tijd met vijf katalysatoren aan de haal in Kortrijk. Enkele maanden later sloegen ze ook toe in Halle. Dankzij camerabeelden konden de verdachten gezien worden in een Audi A6 met een Duitse nummerplaat. Die stond op naam van M. H. (38) uit Bonn in Duitsland en werd iets later ook opgepakt. “Maar het is haar toenmalige vriend die hier de dader is”, pleitte haar advocaat Johan Platteau. “Die vriend is gekend voor dergelijke feiten en liet de auto voor de één of andere reden inschrijven op haar naam. Ze is inderdaad ook gezien in de auto, maar er is te zien hoe ze uitstapte om tussen twee auto’s te urineren. Zo’n dingen stelen uit auto’s heeft ze nooit gedaan.” Haar vriend S. J. werd geseind maar werd nooit gevonden. “Zij wist helemaal niets af van zijn praktijken en is vandaag speciaal overgekomen vanuit Bonn.” De vrouw zelf verontschuldigde zich voor de rechter. Zij is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden. Haar toenmalige vriend Sejfo J. is veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf.