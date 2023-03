Tot eind volgende week nutswerken in Kapel Ter Bede

Om de firma TM SYN 2 toe te laten de nutswerken veilig uit te voeren, is die korte strook onderbroken voor doorgaand verkeer. Dat is zo tot de werken, ze duren van maandag 13 tot en met vrijdag 24 maart, voorbij zijn. Voor wie in de buurt moet zijn, is er een korte omleiding voorzien. Omrijden doe ja via de Oudenaardsesteenweg, de Minister De Taeyelaan en de Cederlaan.