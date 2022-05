Tot 42 maanden cel en 20.000 euro boete voor broers na cannabishandel

De politie had informatie gekregen dat A. O. (25) uit Kortrijk op grote schaal cannabis verkocht vanuit een woning op het Volksplein. Zes maanden lang hielden ze de woning nauwlettend in de gaten. Al snel kwamen ook zijn broer en neven naar voor als verdachten. “Er droegen geregeld zakken naar binnen en buiten”, zei het Openbaar Ministerie. “In hun afval waren aanwijzingen dat ze binnen grote hoeveelheden cannabis bij zich hadden. Ze trokken ook tot 19 keer naar Nederland, soms meerdere keren per dag.” Hun uitvalsbasis verplaatste daarna een aantal keer om te stranden in een appartement aan de Handelskaai. Bij A. C. (42) in Wevelgem mochten ze hun grote hoeveelheden cannabis stockeren in de kelder van zijn appartement.

Vluchtpoging

Op drie december besloot de politie om A. O. op te pakken toen hij terugkwam van Nederland. Hij wilde de aangekochte drugs leveren op hun stockageplaats in de kelder in Wevelgem. Net toen hij daar arriveerde, greep de politie in. A. O. zette zich in achteruit, ramde een politiewagen en sloeg op de vlucht met zijn auto. De politie probeerde hem een tweede keer te blokkeren in de Gullegemstraat in Kortrijk, maar opnieuw ramde hij een politiewagen en vluchtte weg. Uiteindelijk staakte de politie de achtervolging omdat de veiligheidsrisico’s te groot werden. De auto werd iets later teruggevonden in de Evarist Carpentierlaan in Kortrijk. In een tuin van een woning vlakbij de achtergelaten auto vond de politie een zak met 7 kilogram cannabis. In de kelder van het appartement in Wevelgem vonden ze nog eens 4 kilogram cannabis. De broers zijn nu veroordeeld tot 42 maanden en drie jaar gevangenisstraf. Bij beiden is die straf met uitstel waarvan enkel de voorhechtenis effectief. Ze zijn ook elk veroordeeld tot een boete van 20.000 euro waarvan de helft effectief.