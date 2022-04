Tot 30 maanden cel en 166.000 euro drugsgeld verbeurd na cannabisplantage in pizzeria in Kortrijk

Op 19 juli 2019 kon de pizzeria in de Wijngaardstraat in Kortrijk verzegeld worden. Dat gebeurde nadat op de bovenverdieping een cannabisplantage van zo’n 570 plantjes ontmanteld kon worden. Uitbater Brahim S. (51) vloog ruim 3 maanden in voorhechtenis. De politie was de plantage op het spoor gekomen nadat aan een garagebox in een ondergrondse parkeergarage in de Langemeersstraat verdachte handelingen waren gemeld. De garagebox bleek vol gestouwd met materiaal voor de installatie van een cannabisplantage en werd door S. gehuurd. Wat volgde was een huiszoeking die de plantage boven de pizzeria bloot legde. S. gaf toe dat er al 2 keer was geoogst en dat hij zo’n 5.000 euro per oogst kreeg. Met de plantage zelf liet hij zich naar eigenzeggen niet in. Hij liet zich verleiden om mee te werken om uit de financiële problemen te geraken. Hij kreeg 24 maanden cel, waarvan de helft effectief, en een boete van 4.000 euro.