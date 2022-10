Tot 25 maanden effectieve celstraf voor inbraak als vergelding binnen drugsmilieu

In het holst van de nacht verwittigde een bovenbuur de politie dat er in het studentenkot van M.A. (25) was ingebroken en er drie daders in een Mercedes waren gevlucht. De auto stond op naam van Morgane C. (22) uit Kortrijk maar het was haar toenmalige vriend Anthony S. (25) die ermee reed. Na een huiszoeking drie dagen later vlogen beiden in de cel. Hetzelfde lot was Gacem B. (27) uit Wevelgem, Sammy D. (24) uit Kortrijk en Akhmed M. (27) uit Harelbeke beschoren. Ook zij waren volgens de openbare aanklager mee tijdens de inbraak. Enkel Sammy D. ontkende dit. Over wie precies de inbraak pleegde, was er meer discussie.