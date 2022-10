Tot 24 maanden cel voor Franse dievenbende die hele reeks aan fietsdiefstallen pleegden in Kortrijk

Het viertal werd op 2 april op heterdaad betrapt nadat een alerte getuige rond 18 uur de politie verwittigde. Hij had de vier jongemannen opgemerkt en vond dat ze zich verdacht gedroegen ter hoogte van de fietsenstalling aan de achterkant van het station. Ze toonden verdacht veel interesse in de fietsen en hij hoorde hen in het Frans tegen elkaar zeggen dat ze zouden terugkeren omdat er nu te veel volk was. De politie kon hen kort daarna aantreffen dankzij een persoonsbeschrijving van de getuige. Ze waren in het bezit van een gestolen step en een kapot slot. Eén van hen probeerde een kniptang te verstoppen toen de politie hen controleerde. Hij bleek ook nog een kassaticket bij zich te hebben van de aankoop van een kniptang in de Brico in Tourcoing dat ze diezelfde dag hadden gekocht. Verder onderzoek kon de vier verdachten linken aan een hele reeks fietsdiefstallen in maart en april dit jaar. Ze pleegden de fietsdiefstallen vooral aan het station van Kortrijk en aan CVO Miras aan het Nelson Mandelaplein. Ze verkochten de fietsen nadien door in Roubaix. De vier jongemannen zitten sinds 2 april in de gevangenis. Twee van hen zijn nu veroordeeld tot 24 maanden effectieve celstraf, de twee andere tot 22 maanden. Aan alle slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden moeten ze iets meer dan 6.000 euro schadevergoeding betalen.