Tot 18 maanden cel voor vier Fransen voor inbraken in bestelwagens in Kortrijkse regio

Op 20 december 2021 liep bij de politie van de zone Vlas de melding binnen dat een ruit van een bestelwagen in Kortrijk was vernield. De drie daders verplaatsten zich in een grijze Volkswagen. Een politiepatrouille merkte de verdachte wagen op. Aan boord Mouad C. (36) uit Roubaix, Ryan G. (25)uit Tourcoing en hun kompaan Achraf H. Nazicht van de ANPR-camera’s leerde dat hun auto in december al twee keer eerder de Frans-Belgische grens overschreed.Telkens op nachten waar tal van inbraken in bestelwagens gepleegd werden. In hun auto was trouwens inbrekersmateriaal en buit van inbraken eerder op de maand gevonden. Mouad C. ging tijdens de ondervragingen door de knieën en bekende dat hij met zijn twee kompanen inbraken in bestelwagens pleegde en als chauffeur fungeerde. Bij één van de inbrakenreeksen was ook Hamza H. er volgens hem bij. De broertjes H. daagden echter niet voor de rechtbank op. “Ik had hettoen moeilijk door mijn drugsverslaving”, aldus Mouad C. Hij streek als chauffeur 40 euro op voor zijn diensten. Daar kocht hij cocaïne mee. Ryan G.bekende enkel betrokkenheid bij de ene diefstal waar hij op heterdaad was betrapt. Mouad C. is nu veroordeeld tot 15 maanden cel, Ryan G. tot 9 maanden cel en de broertjes Achraf en Hamza H. tot 18 maanden cel. Hun auto, een Volkswagen Jetta is verbeurd verklaard. Aan een burgerlijke partij moeten ze 715, 79 euro schadevergoeding betalen.