Tot 18 maanden cel voor trio na diefstallenreeks

Twee mannen van 31 en 24 jaar werden op 20 mei gearresteerd in Kortrijk nadat ze betrapt werden op het stelen van fietsen aan het station. De derde verdachte kon nooit opgepakt worden en staat al enkele maanden geseind. Ze pleegden vooral fietsdiefstallen in Kortrijk, één keer werd ook een fiets gestolen aan het station van Waregem en in Gent. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij op de rechtbank in Kortrijk. Allebei waren ze hun fiets gestolen. “Ik betaalde 1.500 euro voor mijn fiets en had hem nog maar één jaar”, getuigde één slachtoffer. Beiden ontkenden in hun eerste verhoor alle aantijgingen en gaven doorheen het onderzoek tal van aliassen op. Eén van hen beweerde zelfs nog minderjarig te zijn. Pas op het einde gaven ze hun echte identiteit op en bekenden het grootste deel van de feiten. “Ze gingen gestructureerd te werk en waren goed op elkaar ingespeeld”, zegt het Openbaar Ministerie. “De fietsen verkochten ze nadien door. Ze trokken ook aan portieren van auto’s in de hoop te kunnen inbreken. Eén van hen had een noodhamer bij zich waarmee je ramen kan stukslaan op het moment dat ze werden gearresteerd.” Volgens hun advocaten pleegden ze de feiten uit financiële noodzaak. “Ze zijn vanuit Noord-Afrika naar Europa gekomen in de zoektocht naar een beter leven, maar geraken hier niet uit de illegaliteit.” Twee van hen zijn nu veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden, de derde tot 12 maanden gevangenisstraf. Aan twee slachtoffers moeten ze in totaal zo’n 1.150 euro schadevergoeding betalen.