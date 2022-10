Tot 14 maanden cel voor trio na vechtpartij met alarmpistool

Kortrijk/Marke Van zonnewe­ring tot nieuwe speel­plaats: Vlaanderen investeert bijna 270.000 euro in Kortrijkse basisscho­len

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) 268.282 euro in enkele basisscholen in Kortrijk. Een overzicht over welke werken het precies gaat.

3 oktober