Tot 12 juni eenrichting in Patersmotestraat, door nutswerken

Kortrijk haalt kaap van honderd speelzones, in vier jaar tijd 31 nieuwe en gerenoveer­de speelplein­tjes: “We lossen belofte in”

Er is tot zondag 15 oktober weer een zomerspeelplein op de Grote Markt in Kortrijk, met als knipoog naar een geslaagde Sinksen The Far West als thema. Er komen sinds 2019 elk jaar nieuwe speelzones bij in Groot-Kortrijk, waardoor op heden de kaap van honderd speelzones gerond is. En er zijn er nog meer op komst, ook voor kinderen en jongeren met een beperking.