Torkonjestraat tijdlang afgesloten door vrachtwagen in schaar

House of Manufactu­ring wordt trefpunt voor innovatie in West-Vlaam­se maakindu­strie: project van 12 miljoen euro komt op campus West PTI

Op het terrein van het provinciaal technisch instituut (PTI) aan de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk is de bouw bezig van het House of Manufacturing én het Technicum. De nieuwbouw werd woensdagmiddag al eens in ‘virtual reality’ voorgesteld. Het project kost 12 miljoen euro. De eerste lessen in Technicum starten, zonder onvoorziene omstandigheden, na de paasvakantie in 2024.