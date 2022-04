Topweekend voor Paasfoor onder stralende lentezon: “De vibe van vóór corona is terug”

kortrijkWát een topweekend voor Kortrijk is dit. Na drie jaar is de Paasfoor eindelijk terug van weggeweest, en daar blijken héél veel mensen blij om te zijn. Het is enorm druk in de stad, terrasjes zitten vol, en alle attracties draaien op volle toeren. Ook die op het ietwat afgelegen nieuwe foorplein op de Broelparking. “De vibe van voor corona is terug”, zegt schepen Wouter Allijns (Team Burgemeester).

De paasfoor is goed gelanceerd, met drie topdagen onder een stralende lentezon dit paasweekend. Voor het eerst sinds 2019 strijkt de foor, goed voor 133 kramen, opnieuw neer in het centrum van de stad. “Ik kom al van toen ik nog een kind was naar de foor in Kortrijk”, zegt Stephanie Van Houtteghem uit Waregem. “Ik heb het wel gemist, de voorbije jaren, jawel.”

“Kijk naar die lachende gezichten”, zeggen Evi Verheyen en Birger Vanoverschelde uit Bissegem over hun kinderen Febe Deman en Marie en Lars Vanoverschelde. “Zo blij dat we hen weer kunnen plezieren met een foorbezoek, na twee gemiste edities. Zelfs de grootouders hebben een duit in het zakje gedaan zodat ze eens op een extra attractie kunnen zitten.”

Schepen Wouter Allijns is een gelukkig man. “Als je ziet dat bij momenten aan kramen zelfs wachtrijen staan, dat weet je dat het een topweekend is. Ik ga niet zeggen dat er nog nooit zoveel volk is geweest in de stad, maar het is in elk geval een hele tijd geleden. De vibe van voor corona is terug.”

Door de werken in de stationsomgeving staat een deel van de foor op de Broelparking. Dat foorplein ligt wat verder weg van het centrum, en vooraf was er wat twijfel over of bezoekers wel vlot de weg zouden vinden.

“Maar we klagen niet”, zegt Caroline Delforge, van glijbaan La Suisse. “We zijn zo blij dat we na enkele jaren opnieuw op volle toeren kunnen draaien. Het is sowieso beter dan niets. En het is hier ook best wel aangenaam druk. Van de mensen die nog niet weten dat de Broelparking nu dienst doet als foorplein, zijn er veel die naar hier rijden omdat ze hun wagen andere jaren hier zetten. Dan zetten ze hun wagen in de buurt, en starten ze hun foorwandeling hier.”

“Ik heb dezelfde positieve signalen opgevangen”, zegt Allijns. “Bezoekers nemen wel degelijk de tijd om ook hier even te passeren. Maar we hebben dan ook ons best gedaan om dat plein de moeite te maken voor de bezoekers: 21 foorkramen, dat is een aanzienlijk deel van de foor. Er staan bovendien ook een aantal nieuwe kramen op de Broelparking.”

Zynia Vantomme, Cara Denys en Aline Ganne, alle drie uit Wervik, kwamen speciaal voor de Wild Mouse naar de Broelparking afgezakt. “We wilden specifiek op de Wild Mouse, en hebben opgezocht waar de attractie stond. Vandaar dat we hier dus zijn beland. We komen altijd naar de Paasfoor. Het is een ideale uitstap met vriendinnen.” “Wij hadden op de kaart gezien dat er hier ook nog een heleboel attracties stonde, dus zijn we ook hier eens naartoe gekomen”, zeggen vader Jeffrey Vanhove en zoon Vince. “We komen graag naar de foor, dan nemen we de extra wandeling er wel bij.”

Opa Pascal Hombecq uit Bissegem kocht een ticketje voor La Suisse, om met kleinzoon Domingez Degraeve naar beneden te glijden. “We zijn gestart op de Grote Markt, maar meteen daarna zijn we al tot hier gekomen”, zegt oma Nancy Tallieu. “Of de afstand tot hier ons niet heeft afgeschrikt? Neen, hoor. We hebben dit echt wel gemist de voorbije jaren.”

