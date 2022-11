Topchef Mathieu Beudaert helpt in de keuken van VORK voor 550 kerstmaaltijden: “Altijd leuk om iets te kunnen voor mensen die we bij ons restaurant niet bereiken”

Vorig jaar hielp tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman in Sint-Kruis mee in volksrestaurant VORK voor het samenstellen en bereiden van 200 kerstmaaltijden. “Daar waren we bijzonder tevreden over, maar ik wilde liever een lokale topchef die hier mee zijn schouders wilde onder steken”, zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit). “Zo heb ik de vraag aan Mathieu gesteld, die meteen wilde helpen.” Mathieu Beudaert stelde een kerstmenu samen en ging dinsdag voor het eerst aan de slag met chef-kok Joost Vandenhove van VORK om het menu voor te bereiden.

Catch of the day

“Het wordt een vegetarisch voorgerecht met witte kool die we zwart blakeren en daarna de binnenste bladeren bakken in boter, samen met een slaatje van spitskool. Het hoofdgerecht wordt vis. Hier zullen we gaan voor een ‘catch of the day’. We zullen zien welke vis in de aanbieding is aan een goede prijs. En dat samen met een bouillon van kikkererwten met fregola sarda, knolselder en chorizo; Dit is echt één van mijn favoriete gerechten. Als dessert gaan we voor een taart van chocolade en hazelnoten.” Mathieu leert het gerecht aan chef-kok Joost Vandenhove van VORK en de keukenmedewerkers aan. “Op de avond zelf kan ik er helaas niet bij zijn, maar ze kunnen me wel altijd nog om info vragen.”

Volledig scherm Topchef Mathieu Beudaert helpt voor kerstmaaltijden bij VORK © Alexander Haezebrouck

Op 23 december worden 150 maaltijden geserveerd op tafel. “Daarnaast zullen we nog 400 maaltijden aanbieden om mee te nemen”, zegt schepen Philippe De Coene. “Indien de vraag toch nog groter blijkt, kunnen we nog uitbreiden tot in totaal 600 maaltijden.” De kerstmaaltijden kunnen voor wie in aanmerking komt gekocht worden aan 2 euro of 7,50 euro. “Op deze manier willen we verhinderen dat iemand uit de boot valt tijdens de kerstperiode en kan iedereen lekker tafelen.”

Volledig scherm Topchef Mathieu Beudaert helpt voor kerstmaaltijden bij VORK © Alexander Haezebrouck

Over heel Vlaanderen gaan 26 buurtrestaurants en foodmakers het initiatief Buurtopjebord.be aan. In elke provincie stelt één sterrenchef het menu samen voor mensen die het financieel moeilijk hebben, en dat in samenwerking met een deelnemend volksrestaurant. In VORK worden jaarlijks zo’n 70 mensen opgeleid die erna in de HORECA aan de slag kunnen. “Wij schreeuwen om mensen die bij ons in de sector willen werken. Ook daarom is het fijn om mensen in opleiding bij te staan. Hopelijk steken ze er iets van op, krijgen ze zin om verder te gaan in de horeca en krijgt het gerecht misschien een plaatsje in het menu van VORK”, besluit Mathieu Beudaert.

Volledig scherm Topchef Mathieu Beudaert helpt voor kerstmaaltijden bij VORK © Alexander Haezebrouck

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.