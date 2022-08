Tombroekmolen- en Schreiboomstraat maand dicht voor verkeer

Die maatregel laat aannemer Vereecke uit Harelbeke toe om veilig werken uit te voeren in de Tombroekmolenstraat. Wie toch in de buurt moet zijn, rijdt om via de ook landelijke Tombroekstraat en Moeskroensestraat, niet ver van de grens van Moeskroen. Die korte omleiding is in beide richtingen van kracht.